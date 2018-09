GERRY WEBER in der Krise - Sanierungsgutachten bestellt - Aktie bricht vorbörslich ein

Das Unternehmen habe zur Unterstützung eines umfassenden Umbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben, teilte GERRY WEBER am späten Freitagabend überraschend in einer Pflichtmitteilung an die Anteilseigner mit. Das Gutachten gemäß dem sogenannten S6-Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer soll bis Mitte Oktober vorliegen. Weitere Informationen will der Konzern aus Halle in Westfalen dann bekanntgeben, wenn die Gremien über die Ergebnisse des Gutachtens informiert worden sind.

Das Unternehmen hatte vor gut einer Woche die Aktionäre mit enttäuschenden Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres geschockt. Der im Umbau befindliche Konzern bekam zu spüren, dass die Kunden auch wegen des heißen Sommers weniger für Mode ausgaben, zudem setzt der Onlineboom dem stationären Handel schwer zu. Der Umsatz ging spürbar zurück, der Verlust unter dem Strich verdoppelte sich. Auch die weiteren Aussichten wertete das Unternehmen pessimistischer.

Der Aktienkurs war daraufhin auf ein Tief seit 2004 gefallen, Analysten sahen im Zahlenwerk Warnsignale und sprachen von einer Abwärtsspirale. GERRY WEBER leidet seit Jahren unter dem Rückgang von Umsatz und Profitabilität. Das Unternehmen hatte zuletzt rund 6500 Mitarbeiter.

Den Aktien von GERRY WEBER droht am Montag ein weiterer Kursrutsch: Die Nachricht, dass der Modekonzern ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben hat, sorgte vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz für einen Verlust von über 15 Prozent. Die Papiere befinden sich ohnehin bereits auf dem tiefsten Niveau seit 2004 und haben im laufenden Jahr über die Hälfte an Wert verloren.

