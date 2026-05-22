DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -0,7%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.396 +0,4%Euro1,1641 +0,3%Öl99,41 -4,6%Gold4.566 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
US-Depot der Commerzbank im ersten Quartal enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet vom Thron gestoßen US-Depot der Commerzbank im ersten Quartal enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet vom Thron gestoßen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil