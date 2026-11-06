IREN-Aktie springt zweistellig hoch: KI-Cloud zieht an, Milliardenziel verschiebt sich

Umbau zeigt Wirkung

06.11.26 16:26 Uhr

Beim Umsatz liefert IREN mehr als erwartet, doch der Wunsch eines Großkunden schiebt ein zentrales Milliardenziel ins neue Jahr.

• Trotz starkem Wachstum im KI-Cloud-Bereich sinken die Kursziele einiger Analysten, während die Nettoverschuldung auf rund 4,4 Mrd. USD steigt und Investitionen von 15 Mrd. USD geplant sind.

• Das Unternehmen verschiebt sein Jahresumsatzziel von über 4 Mrd. USD auf Januar 2027, hauptsächlich aufgrund von Designänderungen bei Kunden wie Microsoft und Lieferzeitverzögerungen.

• Der Umsatz von IREN stieg im ersten Quartal um 66 % auf 228 Mio. USD, vor allem getrieben durch das KI-Cloud-Geschäft, erreicht aber das ursprüngliche Ziel noch nicht.

KI-Cloud-Umsatz hat sich binnen drei Monaten fast verdreifacht

Gesamtumsatz von 228 Millionen US-Dollar übertrifft die Markterwartung

ARR-Ziel von über 4 Milliarden US-Dollar verschiebt sich auf Januar 2027

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IREN übertrifft mit den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) die Umsatzerwartungen, und die Aktie springt kräftig an, obwohl das Unternehmen zugleich sein wichtigstes Wachstumsziel nach hinten schiebt. Am Freitag liegt die IREN-Aktie an der NASDAQ zeitweise 17,18 Prozent im Plus bei 21,13 US-Dollar.

Umsatz schlägt die Erwartungen

Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorquartal um 66 Prozent auf 228 Millionen US-Dollar und liegt damit über der Markterwartung von rund 221 Millionen US-Dollar. Treiber ist das KI-Cloud-Geschäft, das 200 Millionen US-Dollar einbringt, nach 71 Millionen im Vorquartal und nur 7 Millionen ein Jahr zuvor. Rund 65 Millionen davon stammen aus Mietverträgen, zu denen auch das Rechenzentrum Horizon 1 gehört, das Microsoft im August abgenommen hat. Das Bitcoin-Mining schrumpft dagegen auf 28 Millionen US-Dollar, weil IREN Schürfrechner für neue Grafikprozessoren abbaut. Deshalb liegt der Gesamtumsatz noch rund fünf Prozent unter dem Vorjahreswert von 240 Millionen US-Dollar.

Operativ verbessert sich das Bild deutlich. Das bereinigte EBITDA klettert von 19 auf 66 Millionen US-Dollar, die Marge von 14 auf 29 Prozent. Unter dem Strich bleibt ein Nettoverlust von 263 Millionen US-Dollar, nach einem Minus von 684 Millionen im Vorquartal, das hohe Wertminderungen belastet hatten. Im Vorjahresquartal hatte IREN dank Bewertungsgewinnen auf Finanzinstrumente noch 385 Millionen US-Dollar verdient.

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Warum IREN sein Milliardenziel verschiebt

Die annualisierte Umsatzrate (ARR) von mehr als 4 Milliarden US-Dollar, die IREN bislang bis Ende 2026 erreichen wollte, peilt das Unternehmen nun für Januar 2027 an, möglicherweise erst für Ende Februar. Als Grund nennt IREN eine vom Kunden gewünschte Designänderung sowie Lieferzeiten bei Zulieferern. Co-CEO Daniel Roberts bestätigte in der Telefonkonferenz, dass es sich bei dem Kunden um Microsoft handelt. Nach Unternehmensangaben ist das Ziel vollständig unter Vertrag und finanziert. Die operative ARR hat sich im Quartal auf 1 Milliarde US-Dollar verdoppelt, der Auftragsbestand wächst gegenüber dem Vorquartal um 22 Prozent auf 20,3 Milliarden US-Dollar. Rund zwei Drittel davon entfallen auf Vertragspartner mit Investment Grade.

Finanzierung und Kursziele im Fokus

Für die verbleibenden neun Monate des Geschäftsjahres plant IREN Investitionen von 15 Milliarden US-Dollar. Davon sind 9 Milliarden durch Barmittel, zugesagte Finanzierungen für Grafikprozessoren und Kundenvorauszahlungen gedeckt, die übrigen 6 Milliarden will das Unternehmen abhängig von den Marktbedingungen noch einsammeln. Die Nettoverschuldung ist binnen eines Quartals von 216 Millionen auf rund 4,4 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Mehrere Analysehäuser senkten nach den Zahlen laut Investing.com ihre Kursziele, halten aber an ihren Einstufungen fest. Goldman Sachs bestätigt das Votum „Neutral“, reduziert das Kursziel jedoch von 50 auf 30 US-Dollar. Analyst Michael Ng verweist auf das starke Wachstum im KI-Cloud-Geschäft, aber auch auf Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken. Cantor Fitzgerald bleibt bei „Overweight“, nimmt das Ziel aber von 99 auf 47 US-Dollar zurück, nachdem das Haus seine Schätzungen für das bereinigte EBITDA 2028 gesenkt hat.

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Für das laufende Dezemberquartal stellt das Management einen Umsatz von etwa einem Viertel der operativen ARR in Aussicht, da zusätzliche Kapazitäten in Horizon und Mackenzie überwiegend erst Ende Dezember oder Anfang 2027 bereitstehen. Der nächste belastbare Datenpunkt ist damit der 31. Januar 2027, bis zu dem IREN die Kapazität für das 4-Milliarden-Ziel in Betrieb nehmen will.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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