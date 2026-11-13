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Umfrage: AfD wieder deutlicher vor Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD liegt in einer aktuellen Umfrage wieder deutlich vor der Union. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 28 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, wie aus dem ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Die Union verliert einen Punkt und käme auf 22 Prozent.

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Die SPD verliert demnach ebenfalls einen Punkt und kommt jetzt auf 13 Prozent. Die Grünen würden zwei Punkte gewinnen und lägen mit 15 Prozent nun auf Platz drei. Die Linke fällt um einen Punkt auf 10 Prozent. Die FDP würde mit 3 Prozent weiter den Einzug ins Parlament verpassen.

Keine Mehrheit für die Koalition

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit.

Für das ZDF-"Politbarometer" wurden vom 10. bis 12. November 1.297 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund zwei Prozentpunkte.

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Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./zeh/DP/stk

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