Umfrage: Corona-Pandemie brachte Streit in viele Familien

NanoTrader in Aktion: So findest du starke Trading-Signale

Heute im Fokus

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. steigen weiter. Eutelsat-Aktie springt an: US-Anbieter sperrt Ukraine-Zugang - Musk betont Wichtigkeit von Starlink. Bitcoin-Kursverfall: Einstiegschance bei Aktien von Coinbase, Strategy & Co.? LEG Immobilien hebt Dividende an und bestätigt Ziele. Checkpoint Therapeutics-Aktie zündet nach Übernahmeplänen durch Sun Pharma den Turbo. TRATON enttäuscht mit Ausblick. Rezessionssorgen bereiten NVIDIA-Anlegern Sorgen.