BERLIN (dpa-AFX) - Die öffentlichen Äußerungen der Bayern-Bosse zur Vertragssituation des erkrankten Offensivstars Jamal Musiala stoßen in einer Umfrage unter deutschen Fußballfans großteils auf Kritik. 79 Prozent der 1.014 Fußballfans, die die Sport-Business-Datenbank "One8y" am 24. und 25. November befragte, sind der Ansicht, dass die öffentliche Debatte dem Ansehen des Clubs schade. Von den 277 Bayern-Fans unter den Befragten waren 82 Prozent dieser Meinung.

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Dass die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge öffentlich über den Vertrag und die Form von Jamal Musiala gesprochen haben, bewerteten zwei Drittel der Befragten als "unangemessen". 85 Prozent der Fußball-Fans insgesamt und 88 Prozent der Bayern-Fans waren der Ansicht: "Wenn ein Spieler gesundheitliche Probleme hat, muss der Verein ihm Rückhalt geben." Gleichwohl stimmten 73 Prozent der Fußball-Fans insgesamt und 77 Prozent der Bayern-Fans der Aussage "Wer ein Spitzengehalt bekommt, von dem darf ein Verein auch öffentlich Spitzenleistung erwarten" zu.

Große Kritik an Aussagen von Hoeneß und Rummenigge

Musiala hat eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretenden Absencen. Hoeneß hatte öffentlich Zweifel angemeldet, ob der 23-Jährige wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen könne - und sprach von einem "Dilemma" für den Verein angesichts des bis 2030 laufenden, üppig dotierten Vertrags. Rummenigge verschärfte die Debatte, indem er Gespräche über einen Gehaltsverzicht ankündigte und erklärte, die Vertragssummen seien unter diesen Umständen "nicht mehr darstellbar". Die Aussagen sorgten für Aufsehen und große Kritik.

Am Mittwoch hatte der FC Bayern mitgeteilt, sich mit dem Management von Musiala darauf verständigt zu haben, "die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen", und angekündigt, Musiala erhalte auf seinem Weg zurück "die volle Unterstützung". Bayerns Nationalspieler Joshua Kimmich kritisierte den Umgang mit Musiala nach dem Champions-League-Spiel in Lille als "No-Go und nicht Bayern-like"./lön/DP/zb