Umfrage: Deutschland startet mit gemischten Gefühlen in die Reisezeit

BERLIN (dpa-AFX) - Maskenpflicht in Zügen und Flugzeugen, Abstandsregeln an Stränden und in Restaurants - der Urlaub 2020 wird sich für viele anders anfühlen als gewohnt. Dennoch: "Bei mir überwiegt die Freude auf die Ferien- und Urlaubszeit", berichten 14 Prozent über ihre persönliche Stimmungslage. "Ich bin euphorisch und kann die Urlaubszeit gar nicht erwarten", sagen sogar 4 Prozent in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich bin dieses Jahr überhaupt nicht in Urlaubsstimmung" antwortet dagegen mehr als jeder dritte Befragte (35 Prozent). Von "gemischten Gefühlen" sprechen 22 Prozent derjenigen, die Urlaub machen wollen.

Zum Start der Reisesaison erwarten neun von zehn Bundesbürgern ein getrübtes Urlaubsvergnügen. Insgesamt rechnet jeder Dritte mit "starken" (22 Prozent) oder "sehr starken Einschränkungen" (11 Prozent) seiner sonst oft schönsten Zeit des Jahres. Dass ihr Urlaub wegen der Corona-Krise "etwas eingeschränkt" sein wird, erwartet eine Mehrheit von 54 Prozent derjenigen Befragten, die in den Urlaub fahren wollen. Einen Urlaub wie in normalen Zeiten erhoffen sich immerhin 9 Prozent./mda/DP/zb