Umfrage: Einfluss der USA auf Deutschland gewachsen

29.08.26 09:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Etwa zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger hierzulande sind der Meinung, dass die Entwicklungen in den USA heute einen größeren Einfluss auf Deutschland haben als noch vor einigen Jahren. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Zeitschrift "Internationale Politik" antworteten 67 Prozent der Befragten auf eine entsprechende Frage mit Ja. Nur eine Minderheit von 29 Prozent nimmt einen ähnlichen (18 Prozent) oder einen geringeren (11 Prozent) Einfluss des politischen Geschehens in den USA auf die Bundesrepublik wahr.

Werbung

Forsa hatte am 14. August 1.004 Menschen befragt. Der Eindruck, dass der Einfluss durch politische Entwicklungen in den USA in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump auf Deutschland größer ist als noch vor einigen Jahren, wird von einer großen Mehrheit in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen geteilt.

Im Osten Deutschlands geht man laut der Umfrage allerdings noch etwas stärker von einem steigenden Einfluss der Entwicklungen in den USA aus (78 Prozent) als im Westen (65 Prozent). Unter den Befragten, die 60 Jahre und älter sind, sind immerhin 18 Prozent der Meinung, der Einfluss des Geschehens in den USA auf Deutschland sei heute geringer als noch vor ein paar Jahren. Unter den 18- bis 29-Jährigen denken das dagegen nur 2 Prozent, unter den 30- bis 44-Jährigen 6 Prozent./bk/DP/zb