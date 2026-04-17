DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.966 -0,6%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 ITM Power A0B57L Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umfrage: Energiewende bei Bürgern umstritten

19.04.26 08:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,88 EUR -0,31 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
55,74 EUR -2,24 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland bewerten die Energiewende einer Umfrage zufolge zwiegespalten. 43 Prozent halten den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien für eher gut, 42 Prozent für eher schlecht, ergab eine Umfrage des Insa-Instituts für die "Bild am Sonntag". 15 Prozent der am 16. und 17. April insgesamt 1.001 Befragten machten keine Angabe.

Einen verstärkten Ausbau erneuerbaren Energien befürworten 47 Prozent. 26 Prozent wünschen sich keine Veränderung, 16 Prozent eher weniger Ausbau. Den Atomausstieg bewerte 49 Prozent als eher schlecht, 36 Prozent als eher gut, während 15 Prozent unentschieden sind.

Auch beim Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ist das Bild geteilt: 46 Prozent halten dieses Ziel für eher wichtig, 38 Prozent für eher unwichtig. 16 Prozent äußern hierzu keine Meinung.

Demonstrationen gegen Verwässerung der Energiewende

In mehreren Großstädten demonstrierten am Samstag Tausende Menschen gegen die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung. Sie warnten davor, angesichts der hohen Energiepreise den Erfolg der Energiewende zu gefährden. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 80.000 Menschen bei den Protesten in Berlin, München, Hamburg und Köln.

Durch die stark gestiegenen Kosten für Strom und Energie fühlen sich laut Umfrage 72 Prozent stark belastet. Konkret sprechen 35 Prozent von einer sehr starken, 37 Prozent von einer eher starken Belastung. Dagegen empfinden 21 Prozent die Kosten als eher schwach oder gar nicht belastend, 7 Prozent äußern sich nicht./shy/DP/zb

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.04.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2026RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen