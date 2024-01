Umfrage: Europawahlen sind fast so wichtig wie Bundestagswahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Wahlen des Europaparlaments sind den Wählern in Deutschland laut einer Umfrage fast so wichtig wie die Bundestagswahlen. In der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov stuften 22 Prozent der fast 2300 Befragten die Europawahlen als bedeutsamer im Vergleich zu den Bundestagswahlen ein. 24 Prozent finden dagegen die Wahlen des deutschen Parlaments wichtiger. 43 Prozent messen beiden Wahlen die gleiche Bedeutung zu.

Im Vergleich zu den Landtagswahlen werden die Europawahlen als etwas wichtiger wahrgenommen. 22 Prozent finden sie bedeutsamer, 21 Prozent stufen die Wahlen der Landesparlamente als wichtiger ein. 46 Prozent sagen, beide Wahlen seien gleich wichtig.

27 Prozent halten die Europawahlen auch für wichtiger als die Kommunalwahlen. 23 Prozent messen dagegen den Wahlen in Städten und Kreisen eine größere Bedeutung zu. 39 Prozent halten beides für gleich wichtig. Am 9. Juni findet die nächste Europawahl statt. Am Wochenende werden SPD, FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht dafür ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten küren./mfi/DP/zb