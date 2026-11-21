BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland unterstützt die Ukraine mit Milliarden - doch die Bevölkerung sieht das gespalten. Fast jeder Zweite (49 Prozent) plädiert einer Umfrage zufolge dafür, die Hilfen zurückzufahren oder ganz einzustellen. 39 Prozent sind dafür, die Leistungen unverändert fortzuführen oder hochzufahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die "Welt am Sonntag".

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Jeder Vierte ist demnach überzeugt, die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine mit finanziellen Mitteln, Waffen und humanitärer Hilfe "sollte eingestellt werden". 24 Prozent würden sie zumindest verringern. 30 Prozent wollen sie unverändert lassen, 9 Prozent erhöhen.

Die stärkste Unterstützung für die Ukraine gibt es bei Grünen-Wählern: Jeder Zweite, der nach eigenen Angaben bei der vergangenen Bundestagswahl die Grünen gewählt hat, möchte die Ukraine-Hilfen im bisherigen Umfang beibehalten. 32 Prozent wollen sie steigern. In der AfD-Wählerschaft ist eine Mehrheit (62 Prozent) der Meinung, die Hilfen sollten eingestellt werden, 27 Prozent sprechen sich für eine Verringerung aus.

Die Anhänger von Union, SPD und Linken bewegen sich zwischen diesen Werten. Besonders ausgeprägt ist der Rückhalt für die Ukraine in der jüngsten Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren sowie in der Gruppe ab 70 Jahren.

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Sollte Merz mit Putin sprechen?

Fast jeder Zweite ist zugleich dafür, dass Kanzler Friedrich Merz "möglichst bald" mit Russlands Präsident Wladimir Putin spricht - auch wenn Russland im Ukraine-Krieg vorher keine Zugeständnisse macht. 23 Prozent wollen, dass das Gespräch erst nach russischen Zugeständnissen stattfindet, 9 Prozent finden, man solle überhaupt nicht sprechen.

Die Umfrage ist nach YouGov-Angaben repräsentativ für die Wohnbevölkerung ab 18 Jahren. Dafür befragte das Institut zwischen dem 13. und dem 16. November 2.329 volljährige Bürger per Online-Interview./tam/DP/zb