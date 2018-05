Umfrage: Firmen wollen Entfristungs-Plänen der Regierung ausweichen

BERLIN (dpa-AFX) - Viele große Unternehmen wollen den Plänen der Regierung zur Entfristung von Arbeitsverträgen einer Umfrage zufolge ausweichen. Nur acht Prozent von knapp 600 befragten Managern würden demnach mehr unbefristete Stellen schaffen, wie die "Wirtschaftswoche" am Freitag berichtete.

45 Prozent der Firmenchefs wollen auf eine Befristung mit Sachgrund ausweichen. Ein solcher Grund kann zum Beispiel eine befristete Stelle im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium sein, oder wenn ein Arbeitnehmer als Vertretung eines anderen eingestellt wird. 27 Prozent der Arbeitgeber wollen hingegen mehr Zeitarbeiter einsetzen.

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD geregelt, dass in Unternehmen mit mehr als 75 Mitarbeitern maximal 2,5 Prozent der Belegschaft ohne Grund nur befristet beschäftigt sein darf. Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen (2013) liegt der Anteil solcher Befristungen in diesen größeren Unternehmen derzeit bei etwas mehr als fünf Prozent - er müsste also halbiert werden.

Nach Schätzungen von Arbeitsmarktforschern sind rund 830 000 Menschen in Firmen dieser Größe sachgrundlos befristet beschäftigt. Wenn die Pläne umgesetzt werden, könnten sich solche Arbeitsverträge demnach etwa um die Zahl 400 000 reduzieren, wie Experten vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Februar berechneten.

Die Umfrage für die "Wirtschaftswoche" führten die Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer" durch./elm/DP/zb