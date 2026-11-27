BERLIN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz spielt einer Umfrage zufolge beim Thema Weihnachtsgeschenke eine immer größere Rolle. Mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) nutzt KI bereits als Inspiration für Weihnachtsgeschenke, wie aus einer Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Einige würden noch weiter gehen: Rund 26 Prozent würden die komplette Suche und Bestellung einer KI überlassen.

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Befragt wurden telefonisch im Oktober 1.004 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren. Den Angaben nach ist die Umfrage repräsentativ.

Männer (38 Prozent) nutzen der Befragung zufolge KI häufiger als Inspiration für Weihnachtsgeschenke als Frauen (31 Prozent). Wenn es darum geht, auch die ganze Abwicklung der KI zu überlassen, liegen Frauen allerdings vorn (29 Prozent zu 23 Prozent).

Zugleich interessant: 7 von 10 (69 Prozent) Befragten sind aber sicher, besser als die KI zu wissen, worüber sich andere freuen würden. Und 35 Prozent hätte ein Problem damit, wenn ein Geschenk für sie oder ihn von Künstlicher Intelligenz ausgewählt wurde./thn/DP/zb