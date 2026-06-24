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Umfrage: Jeder Vierte kennt Suchtprobleme im Jobumfeld

25.06.26 06:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Alkohol, Cannabis oder Medikamente: Problematischer Suchtmittelkonsum ist auch in der Arbeitswelt verbreitet. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Demnach sind einem von vier Beschäftigten (25 Prozent) aus den vergangenen zwei Jahren Fälle bekannt, in denen Kolleginnen oder Kollegen durch problematischen Konsum aufgefallen sind.

Alkohol häufigstes Problem

Am häufigsten wird Alkohol als problematisches Suchtmittel genannt. 21 Prozent der Befragten berichten den Angaben zufolge von entsprechendem Konsum in ihrem Arbeitsumfeld. Dahinter folgen Cannabis und Nikotin mit jeweils 5 Prozent. Jeweils 4 Prozent nennen illegale Drogen oder den Missbrauch von Medikamenten.

Besonders häufig berichten Beschäftigte aus den Bereichen Verkehr und Logistik (35 Prozent), Sozialwesen (32 Prozent), öffentliche Verwaltung (31 Prozent) und verarbeitendes Gewerbe (30 Prozent) von problematischem Konsum. Suchtmittelkonsum kann nach Darstellung des DGUV die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beeinträchtigen und das Unfallrisiko erhöhen.

Viele Beschäftigte kennen betriebliche Regelungen nicht

Die Forsa-Umfrage zu "Suchtprävention am Arbeitsplatz" ergab demnach auch, dass nur 54 Prozent der Beschäftigten nach eigenem Bekunden die internen Regelungen zum Umgang mit Suchtmittelproblemen in ihrer Firma kennen. Lediglich 28 Prozent erlebten eine offene Gesprächskultur zum Thema Sucht.

"Unsere Befragung zeigt, dass problematischer Konsum in vielen Betrieben zwar wahrgenommen, aber oft nicht offen angesprochen wird", betonte DGUV-Hauptgeschäftsführer Stephan Fasshauer. "Für wirksame Prävention bedeutet das: Risiken frühzeitig erkennen, offen ansprechen und Betroffene unterstützen, bevor aus Problemen Krisen entstehen."

Forsa hat in einer repräsentativen Umfrage 2.016 Erwerbstätige in Unternehmen in Deutschland mit mindestens zwei Mitarbeitenden befragt. Die Erhebung erfolgte vom 11. bis 16. Juni 2026 im Rahmen eines Online-Panels./sl/DP/zb