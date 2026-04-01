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Umfrage: Kaum Sorge vor Kerosin-Engpässen in Deutschland

20.04.26 10:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die meisten Menschen in Deutschland machen sich einer Umfrage zufolge kaum Sorgen über drohende Engpässe bei Kerosin und damit Einschränkungen im Flugverkehr. Nur 17 Prozent der Befragten sind stark beunruhigt über eine mögliche Kerosin-Knappheit, wie eine repräsentative Yougov-Umfrage ergab. 32 Prozent sind überhaupt nicht besorgt, 41 Prozent nur wenig beziehungsweise mittel.

Höhere Flugpreise aufgrund steigender Kerosinkosten würde eine Mehrheit der Menschen der Umfrage zufolge nicht hinnehmen wollen. 54 Prozent der Befragten wären nicht bereit, höhere Ticketpreise der Airlines zu akzeptieren. 14 Prozent würden mehr zahlen, wobei Befragte mit höherem Haushaltsnettoeinkommen (mehr als 3.000 Euro) eher dazu bereit wären (18 Prozent) als Befragte mit einem geringeren Haushaltsnettoeinkommen unter 1.500 Euro (11 Prozent).

Yougov befragte nach eigenen Angaben 9.912 Personen in Deutschland ab 18 Jahren vom 17. bis 19. April 2026./sl/DP/nas