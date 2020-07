Umfrage: Mehrheit der Maschinenbauer erwartet 2021 bessere Geschäfte

GO

DAX fester -- Asiens Börsen in Grün -- SAP überrascht mit starken Vorabzahlen für 2. Quartal -- EuGH: VW-Geschädigte dürfen in Heimat klagen -- Wirecard, Südzucker, Siemens im Fokus

Bafin verhängt Bußgeld gegen Linde. Rolls-Royce sieht Erholungs-Anzeichen. Gilead will Produktion von Medikament für Corona-Patienten massiv steigern. Uniper: Helium-Liefervertrag in Sibirien - früheres Ende für Kohlekraftwerk Datteln? BMW kauft Kobalt im Wert von rund 100 Millionen Euro in Marokko ein. Gewinnmitnahmen bei Onlineapotheken - Bericht über Konkurrenz. Alstom plant bei Zugfusion Zugeständnisse.