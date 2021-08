Umfrage - Mehrheit der Unionsanhänger wollen Laschet durch Söder ersetzen

Augsburg (Reuters) - Einen Monat vor der Bundestagswahl spricht sich eine große Mehrheit der Unionsanhänger dafür aus, CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidat abzulösen.

70 Prozent der Unterstützer von CDU und CSU befürworten, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten durch CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten zu ersetzen, berichtete die Zeitung "Augsburger Allgemeine" am Mittwoch aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Auch in der Gesamtbevölkerung wünscht sich eine Mehrheit von 52 Prozent einen Kandidatentausch. 38 Prozent sehen dies nicht so, jeder zehnte Deutsche ist unentschieden. Damit schneidet der CDU-Chef im eigenen Lager schlechter ab als unter allen Wahlberechtigten.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hält einen Personalwechsel dennoch für unwahrscheinlich. "Laschet hat ein dickes Fell, und er verweist gern darauf, dass er immer wieder unterschätzt wird. Wenn er also nicht bereit wäre, zu verzichten, käme ein Austausch der Kandidaten einem Zerreißen der Union gleich", sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing der Zeitung. Zudem müsste die Union auf der Zielgeraden den Wählerinnen und Wählern erklären, warum der Kandidat, den sie nun seit Monaten als nächsten Bundeskanzler propagiert habe, plötzlich der Falsche sein soll. Abgesehen davon hat die Briefwahl schon begonnen. Zwar tauchen die Namen der Kanzlerkandidaten auf den Wahlzetteln nicht auf, aber natürlich spielt es bei der Wahlentscheidung für die meisten Menschen eine wichtige Rolle, wer an der Spitze stehe.

Für die Frage "Sollte CSU-Chef Markus Söder Ihrer Ansicht nach CDU-Chef Armin Laschet als Unionskanzlerkandidaten ersetzen?" wurden im Zeitraum vom 07.08. bis 24.08.2021 die Antworten von 5090 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt.