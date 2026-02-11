DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -0,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.491 +0,2%Euro1,1866 -0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold5.069 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt Siemens-Aktie stabil: Neuer Finanzchef kommt - CFO-Wechsel zum 1. April angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Umfrage: Mehrheit für Gespräche zwischen Merz und Putin

12.02.26 06:17 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Deutschen ist für direkte Gespräche zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 58 Prozent der Befragten, dass sie solche Gespräche eher oder sogar voll und ganz befürworten würden. Nur 26 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Wer­bung

Besonders groß ist der Wunsch nach direkten Kontakten zwischen Merz und Putin im eigenen Lager des CDU-Chefs Merz. Von den Wählern der Union sind der Umfrage zufolge 64 Prozent dafür, besonders niedrig ist die Zustimmung bei den Anhängern der Linken mit 47 Prozent.

Merz erinnert an Orban-Besuch

Der französische Präsident Emmanuel Macron dringt angesichts der bisher erfolglosen Vermittlungsbemühungen der USA auf direkte Gespräche der Europäer mit Putin. Merz hat sich dazu skeptisch geäußert. Er erinnerte kürzlich an einen Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Moskau, dessen Ergebnis wenige Tage später "heftigste Bombardements bis hin zu einem Kinderkrankenhaus in Kiew" gewesen seien. "Ich möchte keine Gespräche führen, die zu solchen Ergebnissen führen, sondern ich möchte alle Gespräche unterstützen, die dem Ziel dienen, diesen Krieg zu beenden", sagte Merz.

"Keine unabgestimmte Einzelmaßnahmen"

Die Europäer würden sich - wenn überhaupt - nur abgestimmt untereinander und mit der Ukraine und den USA in den Verhandlungsprozess einschalten, wenn es denn hilfreich wäre. "Aber wir werden sicher keine unabgestimmten Einzelmaßnahmen ergreifen, die zum Gegenteil dessen führen, was wir alle gemeinsam erreichen wollen", betonte Merz./mfi/DP/zb