DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,54 +5,4%Nas 26.578 +1,4%Bitcoin 69.489 +4,2%Euro 1,1637 +0,4%Öl 95,7 +0,0%Gold 4.487 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Umfrage: Mehrheit für staatliche Unterstützung für Autobauer

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
61.92 EUR 1.08 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.08 EUR 0.58 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
4.71 EUR 0.19 EUR 4.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
75.96 EUR 1.72 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die einst florierende deutsche Autoindustrie steckt in der Krise - eine Mehrheit der Bundesbürger ist deshalb laut einer Umfrage dafür, der Branche in besonderem Maße unter die Arme zu greifen. 62 Prozent der Befragten sprachen sich im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" dafür aus, dass der Staat die heimische Autoindustrie in der aktuellen Krise besonders unterstützen müsse, um Arbeitsplätze und die Produktion im Land zu sichern. 32 Prozent waren dagegen. Auch für andere Maßnahmen zum Schutz der Autoindustrie in Europa, wie etwa Zölle auf Autoimporte aus China, fand die Befragung eine mehrheitliche Unterstützung.

Werbung

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat für den ARD-"Deutschlandtrend" 1.319 Wahlberechtigte befragt. 81 Prozent der Befragten betrachten die Autoindustrie als sehr wichtig oder wichtig für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, 17 Prozent sehen das anders.

Eine breite Mehrheit (73 Prozent) findet, dass die deutschen Autobauer die Entwicklung von E-Autos und weiteren Alternativen zum Verbrenner verschlafen haben - nur 19 Prozent stimmten dieser Aussage nicht zu. Uneins sind sich die Befragten bei der Frage, ob Deutschland es beim Umstieg auf E-Autos übertreibe und sich auch künftig auf seine Stärke beim Verbrenner konzentrieren sollte: Jeweils 47 Prozent stimmten dieser Aussage zu beziehungsweise nicht zu./trs/DP/jha

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.