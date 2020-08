Umfrage: Mehrheit für strengere Beschränkungen bei Familienfeiern

Werbung

Heute im Fokus

DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen im Plus -- Tesla-Aktie erstmals über 2.000 Dollar-- Apple im Rallymodus -- CureVac vor EU-Großauftrag -- RWE, Adyen, Schaeffler, Alibaba im Fokus

Bayer legt Essure-Klagen in den USA bei. Lyft setzt Betrieb in Kalifornien aus. Airbnb verfügt weltweites Partyverbot in gemieteten Wohnungen. Thüringen will keine weiteren Zahlungen an K+S-Konzern leisten. RWE-Finanzchef drückt beim Ökostromausbau aufs Tempo. Google-Konzern investiert in Berliner Gesundheits-Startup Klara.