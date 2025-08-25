DAX24.212 -0,3%ESt505.448 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.721 -0,5%Nas21.121 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1645 -0,1%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Umfrage: Mehrheit gegen Bundeswehr in der Ukraine

21.08.25 15:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge die Entsendung von Bundeswehr-Soldaten in die Ukraine ab. Bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "web.de" sprachen sich 51 Prozent gegen die deutsche Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine aus. Lediglich 36 Prozent der Befragten würden das richtig finden, 13 Prozent waren unentschlossen.

Wer­bung

Besonders deutlich ist die Ablehnung bei den Anhängern des BSW: Hier sind 92 Prozent gegen einen solchen Einsatz. Die größte Zustimmung findet sich bei den Wählern der Grünen: Von ihnen befürworten 77 Prozent eine Beteiligung der Bundeswehr.

Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 19. und 21. August rund 5.000 Bürgerinnen und Bürger befragt./ax/DP/mis