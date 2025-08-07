DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umfrage: Mehrheit gegen häufigere Ladenöffnungen am Sonntag

08.08.25 06:29 Uhr

BERLIN/HEILBRONN (dpa-AFX) - Gut jede und jeder Dritte in Deutschland fände es laut einer Umfrage gut, wenn Geschäfte sonntags grundsätzlich häufiger öffnen würden. 34 Prozent beantworteten diese Frage bei einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur mit Ja. 59 Prozent antworteten mit Nein. Der Rest zeigte sich unentschlossen oder machte keine Angabe.

Wer­bung

Gefragt nach den Beweggründen gaben zwei Drittel der Befürworter an, beim Einkaufen flexibler und spontaner sein zu wollen. 42 Prozent haben den Antworten zufolge unter der Woche zu wenig Zeit zum Einkaufen. Und mehr als ein Drittel (37 Prozent) geht gerne schlicht zum Zeitvertreib bummeln. Das Umfrageinstitut hatte vom 23. bis 25. Juli 2006 Personen repräsentativ befragt.

Drei von vier Unterstützern von mehr verkaufsoffenen Sonntagen geht es laut der Erhebung in erster Linie um Lebensmittel und Getränke. Kleidung und Schuhe stünden bei 59 Prozent auf den Einkaufszetteln, Drogerieartikel bei 43 Prozent, gefolgt von Elektronik und Technik (33 Prozent).

Digitale Minimärkte als Kompromisslösung?

Viele würden je nach Bedarf überall einkaufen gehen. Vor allem die klassischen Geschäfte in der Innenstadt und in Einkaufszentren liegen hier im Fokus. In sogenannten Smart Stores - automatisierten Minimärkten ohne Personal - würden 12 Prozent den Angaben nach sonntags bevorzugt einkaufen wollen.

Wer­bung

Aus Sicht von Prof. Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn sind diese ein guter Kompromiss. Auf der einen Seite könne die im Grundgesetz verankerte Sonntagsruhe gewahrt werden. Auf der anderen hätten Menschen die Möglichkeit auch sonntags einzukaufen - was die Nahversorgung gerade im ländlichen Raum aufwerte.

Was gegen mehr verkaufsoffene Sonntage spricht

Vor allem Kirchen und Gewerkschaften kritisieren Sonntagsöffnungen, auch die digitalen Minimärkte. Dass der Sonntag ein Ruhetag bleiben sollte, gaben 70 Prozent jener Befragten an, die sich gegen häufigere verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen haben. Ähnlich viele nannten den Schutz der Beschäftigten im Handel (68 Prozent). Noch mehr Zustimmung (75 Prozent) fand das Argument, es gebe an anderen Tagen genügend Einkaufsmöglichkeiten.

Mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) ist den Angaben zufolge auch der Auffassung, dass (mehr) verkaufsoffene Sonntage dem Einzelhandel nicht wirtschaftlich helfen würden. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) sieht das anders.

Wer­bung

Immerhin ein Viertel der Befürworter geht davon aus, sonntags eher mehr Geld als an Werktagen auszugeben. Die große Mehrheit (59 Prozent) sieht demnach keine Unterschiede. Nur 4 Prozent würden sonntags eher weniger ausgeben./kre/jwe/cr/DP/zb