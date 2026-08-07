Umfrage: Mehrheit hält US-Techkonzerne für zu einflussreich
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BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält laut einer Umfrage den Einfluss der großen US-Technologiekonzerne für zu groß. 66 Prozent der Befragten denken, dass Unternehmen wie Amazon, Google (Alphabet C (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Apple mittlerweile zu viel Einfluss in Deutschland haben, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von "Welt am Sonntag" zeigt. 18 Prozent vertreten demnach diese Meinung nicht, 17 Prozent sind unentschlossen.
Als Gründe nannten die Befragten die Sorge vor einer wachsenden Abhängigkeit Deutschlands von den USA - 63 Prozent gaben dies an. 59 Prozent werfen den Tech-Unternehmen vor, monopolartige Strukturen aufgebaut zu haben. 55 Prozent befürchten zudem Gefahren für Datenschutz und Privatsphäre.
YouGov befragte für die Erhebung insgesamt 2.411 Menschen im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juli./mee/DP/mis
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