BERLIN (dpa-AFX) - Trotz zuletzt positiver Wachstumsprognosen für Deutschland erwarten die meisten Unternehmen einer Umfrage zufolge für 2027 keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung. Das berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine ihr vorab vorliegende Zusatzbefragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervor, an der im Oktober 935 Unternehmen teilnahmen. Demnach rechnen neun von zehn Firmen für das kommende Jahr mit einer weiterhin schleppenden Entwicklung statt mit einer wirtschaftlichen Erholung.

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Die EU-Kommission hatte vergangene Woche mitgeteilt, sie rechne mit einem mehr als doppelt so hohen Wirtschaftswachstum in Deutschland wie zuletzt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet.

Besonders pessimistisch ist der Studie zufolge die Industrie: Hier rechnen lediglich sechs Prozent mit einer konjunkturellen Wende. Im Baugewerbe sind es sieben Prozent, bei den Dienstleistungsunternehmen zwölf Prozent.

Als größte Belastung nennen die Unternehmen der Studie zufolge die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise. 80 Prozent der Firmen, die eine anhaltend schwache Konjunktur erwarten, führen diesen Faktor an. 75 Prozent verweisen auf steigende Arbeitskosten einschließlich der Sozialabgaben, 71 Prozent auf ausbleibende Verbesserungen bei den Standortbedingungen./hme/DP/zb