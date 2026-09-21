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Umfrage: Nur ein Drittel sieht CDU noch als Volkspartei

BERLIN (dpa-AFX) - Nur noch jeder Dritte hierzulande stuft die CDU noch als Volkspartei ein. Dagegen sagen 46 Prozent, die Christdemokraten seien keine Volkspartei mehr, wie eine YouGov-Umfrage nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zeigt. Rund 21 Prozent der 1.341 an diesem Montag befragten Menschen antworteten mit "weiß nicht" oder machten keine Angabe.

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Am Wahlsonntag, bei dem die CDU teils historische Verluste einfuhr, hatte AfD-Chefin Alice Weidel festgestellt, dass ihre Partei zunehmend breit in der Gesellschaft verankert sei und die CDU als Volkspartei verdrängt habe.

Skepsis gegenüber der Linken

Weiter ergab die Befragung, dass nur 26 Prozent der Befragten die Linke als eine ganz normale Partei innerhalb des demokratischen Spektrums einordnet. Dagegen antworteten 30 Prozent, die Partei vertrete teilweise Positionen, die außerhalb des demokratischen Parteienspektrums lägen. Und 21 Prozent kommen zu der Auffassung, dass die Linke außerhalb des demokratischen Parteienspektrums steht.

Die Linke war in der Hauptstadt erstmals stärkste Kraft geworden. Vieles deutet darauf hin, dass die Partei mit Grünen und SPD eine Dreier-Koalition bildet. Trotz gemeinsamer Schnittmengen wird die Regierungsbildung aber kein Selbstläufer: Nach Vorfällen bei Linken-Wahlpartys am Wahlabend forderten Grüne und SPD vor einer möglichen Zusammenarbeit von der Partei unter anderem ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus./toz/DP/mis

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