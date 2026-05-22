DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.133 +0,1%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit bärenstarker Handelswoche: Signal für Alpha-Investoren? Plug Power-Aktie mit bärenstarker Handelswoche: Signal für Alpha-Investoren?
Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umfrage: Nur wenige trauen Bundeswehr Verteidigung Deutschlands zu

24.05.26 08:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage haben viele Menschen Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. In einer Befragung des Instituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" schlossen sich nur 17 Prozent der Befragten eher oder komplett der Aussage an, daran zu glauben, dass die Bundeswehr Deutschland im Angriffsfall ausreichend verteidigen könnte. 72 Prozent gingen demnach eher oder gar nicht davon aus.

Zumindest ein möglicher russischer Angriff auf Deutschland besorgt der Umfrage zufolge weniger Menschen. Noch 38 Prozent der Befragten machen sich demnach Sorgen darüber, jeder Zweite (50 Prozent) hingegen nicht. Einer Insa-Umfrage von September 2025 zufolge hatte sich damals noch eine Mehrheit der Befragten (52 Prozent) über einen Angriff Russlands besorgt gezeigt.

Sorgen über Cyberangriff oder Desinformation

Deutlich größer ist die Angst, wenn es um mögliche Angriffe im digitalen Raum geht. Zwei Drittel der Befragten stimmten der Umfrage zufolge zu, sich Sorgen darüber zu machen, dass Cyberangriffe, Sabotageakte oder gezielte Desinformation das Leben in Deutschland beeinträchtigen könnten. Knapp über ein Fünftel (22 Prozent) zeigte sich über solche möglichen Gefahren dagegen eher nicht oder gar nicht besorgt.

Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa nach eigenen Angaben 1.005 Personen im Zeitraum vom 21. Mai bis zum 22. Mai 2026./nkl/DP/zb