Umfrage: Personalmangel gefährdet frühkindliche Bildung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Bildung und Förderung von Kleinkindern leidet einer Umfrage zufolge unter dem Personalmangel in deutschen Kindertagesstätten. Fast neun von zehn Kitaleitungen gaben negative Auswirkungen des Personalmangels auf die pädagogische Qualität an. Das geht aus Zahlen zum Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) am Dienstag in Düsseldorf hervor. "Das sind erschreckende Ergebnisse, die deutlich machen, dass die Politik ihrer gesetzlichen Verantwortung nicht gerecht wird", sagte Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). "Sie sind ein eindringlicher Hilferuf und die Verpflichtung zum Handeln."

Der Umfrage zufolge haben hochgerechnet etwa 10 000 Kitas im vergangenen Jahr in Deutschland in mehr als der Hälfte der Zeit mit so wenig Personal gearbeitet, dass die Aufsichtspflicht nicht wie vorgeschrieben erfüllt werden konnte. Das seien zweieinhalbmal so viele wie noch 2021 und 1000 mehr als 2022.

Unter dem Personalmangel litten auch die Mitarbeiter: Viele Erzieherinnen und Erzieher seien deswegen unzufrieden und hätten weniger Freude an ihrer Arbeit. Ein Viertel der Kitaleitungen hat nach den Zahlen in den vergangenen zwölf Monaten Kündigungen als Konsequenz des Personalmangels erhalten./svv/DP/mis