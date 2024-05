Umfrage: Scholz bei Kanzlerpräferenz vor Merz in Ost und West

Heute im Fokus

Streifen auf Nike-Sporthose verletzen adidas-Markenrechte. T-Mobile US visiert Akquisition des Mobilfunkgeschäfts von UScellular an. Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen ExxonMobil-Direktor ab. EVOTEC verlängert Huntington-Allianz mit CHDI Foundation. iPhone-Verkäufe in China ziehen wieder an. Asahi Kasei legt Kaufangebot für Calliditas vor.