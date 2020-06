Umfrage sieht Gewinne für die Union

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union gewinnt in den Umfragen erneut an Boden. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 38,5 Prozent und damit eineinhalb Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Bündnis90/Die Grünen halten mit 18 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche. Hingegen verliert die SPD einen Punkt auf 14 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen halben Punkt auf 10 Prozent, die Linke bleibt bei 8 Prozent, und die FDP verliert einen halben Punkt auf 5,5 Prozent.

Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt laut der Erhebung, für die vom 29. Mai bis zum 2. Juni insgesamt 2.047 Personen befragt wurden, wegen der Stärke der Union zusammen auf 52,5 Prozent. Eine schwarz-grüne Koalition aus Union und Grünen kommt zusammen auf 56,5 Prozent. "Die Union liegt mehr als 20 Punkte vor den zweitplatzierten Grünen", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. Die Stärke der Union stehe nicht nur im Kontrast zur Schwäche ihres aktuellen Koalitionspartners SPD, sondern auch zur Schwäche ihres ehemaligen Koalitionspartners FDP. Für die Freien Demokraten geht es um die Existenz. Alleine mit den Stammwählern kämen sie nicht mehr über die Fünf-Prozent-Hürde."

