Umfrage sieht keine Mehrheit für große Koalition

BERLIN (Dow Jones)--CDU/CSU verlieren laut einer neuen Umfrage im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 29 Prozent, während die SPD einen halben Punkt auf 17,5 Prozent hinzugewinnt. CDU, CSU und SPD kommen damit gemeinsam auf 46,5 Prozent und verfehlen sowohl eine Mehrheit der Wählerstimmen als auch eine parlamentarische Mehrheit, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen kommt demnach wie in der Vorwoche auf 51 Prozent. Die FDP gewinnt laut der aktuellen Erhebung, für die vom 10. bis zum 13. August insgesamt 2034 Personen befragt wurden, einen Punkt auf 9,5 Prozent, während die AfD mit 17 Prozent, die Grünen mit 12,5 Prozent und die Linke mit 11 Prozent ihre Werte aus der Vorwoche halten.

Als weitere aktuelle Umfrage hatte zuvor das RTL/n-tv-Trendbarometer für die Union einen Rückgang um einen Punkt ausgewiesen, während die Grünen sich demnach um zwei Prozentpunkte verbesserten. Die Werte der übrigen Parteien blieben unverändert. Laut dieser Umfrage ist aber die politische Stimmung in Bayern und den übrigen westdeutschen Bundesländern zu Lasten der SPD gekippt. In den westdeutschen Ländern müsste die SPD im Vergleich zur jeweils letzten Landtagswahl im Schnitt ein Minus von 6,2 Prozentpunkten hinnehmen, in der Summe der ostdeutschen Länder würde die Partei 3,2 Punkte und in Bayern 8,6 Punkte verlieren.

