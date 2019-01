Umfrage sieht keine Mehrheit für große Koalition

BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die AfD haben in einer jüngsten Umfrage Zuwächse verbucht, während die Grünen verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 30 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Bündnis90/Die Grünen verloren einen Punkt auf 17 Prozent, die AfD gewann einen Punkt auf 15 Prozent, und die SPD blieb mit ebenfalls 15 Prozent ebenso unverändert wie FDP und Linke mit je 10 Prozent.

Für die bisherige schwarz-rote Koalition gibt es nach der Umfrage allerdings ebenso wenig eine parlamentarische Mehrheit wie für Schwarz-Grün oder ein anderes Bündnis der Union mit einer anderen Fraktion. Klare Mehrheiten gebe es aber sowohl für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU mit 57 Prozent als auch für eine "Deutschland-Koalition" aus CDU/CSU, SPD und FDP mit 55 Prozent und für eine "Kenia-Koalition" aus CDU/CSU, SPD und Grünen mit zusammen 62 Prozent.

"Die Union erreicht ihren besten Wert seit fünf Monaten", kommentierte Insa-Chef Hermann Binkert die Erhebung, für die vom 5. bis zum 7. Januar 2.056 Personen befragt wurden. "Der Anstieg der Union kommt zur Hälfte von der CSU", konstatierte er. "CDU/CSU als stärkste politische Kraft sind ungefährdet. Um Platz 2 gibt es einen Wettbewerb zwischen Grünen, SPD und AfD."

