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Umfrage: SPD verliert, AfD legt zu

29.03.26 15:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat laut einer aktuellen Umfrage erneut an Zustimmung verloren. Im neuen "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" büßen die Sozialdemokraten einen Punkt ein und kommen auf 14 Prozent. Das ist nach Angaben der Zeitung der niedrigste Wert seit Mitte Januar.

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Die AfD gewinnt einen Punkt und liegt laut Umfrage gleichauf mit der Union bei 26 Prozent. Alle anderen Parteien verharren bei ihren Werten: Die Grünen kommen laut den Meinungsforschern auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent. BSW und FDP würden mit jeweils 3 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./csd/DP/zb