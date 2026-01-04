DAX22.709 +0,7%Est505.569 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +3,0%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.915 -0,5%Euro1,1502 +0,3%Öl116,9 +2,2%Gold4.580 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umfrage: Teurer Sprit lässt E-Auto-Nachfrage steigen

31.03.26 13:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die sprunghaft gestiegenen Spritpreise lassen das Interesse an E-Autos steigen. Laut einer Umfrage im Auftrag des Fahrzeugportals Mobile.de würde sich fast jeder Zweite bei einem Autokauf von der derzeitigen weltpolitischen Lage beeinflussen lassen, wie das Portal mitteilte. Und mehr als jeder Dritte würde bei anhaltend hohen Spritpreisen zum E-Antrieb tendieren, 43 Prozent davon bereits beim derzeitigen Preisniveau von gut zwei Euro pro Liter.

Konkret sagten 45 Prozent der Befragten, dass die aktuelle wirtschaftliche und politische Weltlage Einfluss auf die Auswahl des Antriebs hätte, wenn sie sich heute ein Auto kaufen wollten. 43 Prozent erklärten hingegen, dies hätte bei ihnen keine Auswirkungen. Knapp ein Drittel der Befragten sagte zudem, sie würden unabhängig vom Spritpreis weiter Verbrenner fahren.

Die Umfrage wurde von YouGov im Auftrage von Mobile.de durchgeführt. Zwischen 25. und 27. März wurden insgesamt 2.226 Personen befragt. Die Ergebnisse sind laut Mobile.de repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Nachfrage nach neuen und gebrauchten E-Autos zieht an

Auch Mobile.de selbst berichtet von einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach E-Autos. Nach Ausbruch des Iran-Krieges habe sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verdreifacht, berichtet das Portal. Auch die bisher schwache Nachfrage nach gebrauchten E-Autos sei angezogen: Händler, die ihre Fahrzeuge auf dem Portal anbieten, erhielten den Angaben zufolge 66 Prozent mehr Anfragen nach gebrauchten Stromern./fjo/DP/nas