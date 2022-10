Umfrage: Truss unbeliebter als Johnson und Ex-Labour-Chef Corbyn

BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Die schlechten Nachrichten für die britische Premierministerin Liz Truss reißen nicht ab. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Mittwoch mitteilte, ist die neue Regierungschefin nach nur einem Monat im Amt unbeliebter als es ihr Vorgänger Boris Johnson je war.

Die 47-Jährige musste zuletzt einen Bestandteil ihrer Steuerreform zurücknehmen, der von mehreren Mitgliedern ihrer Konservativen Partei scharf kritisiert worden war und die Märkte auf Talfahrt geschickt hatte. Auch andere Punkte ihres Wirtschaftsprogramms stießen auf Kritik. Auf dem am Mittwoch zu Ende gehenden Parteitag in Birmingham zeigten sich die Tories in teils offenem Aufruhr. Die Umfrage wurde am 1. und 2. Oktober kurz vor Beginn der Konferenz durchgeführt.

Nur 14 Prozent der Befragten haben der Umfrage zufolge einen positiven Eindruck von Truss. Das sind zwölf Punkte weniger als bei der vorigen Yougov-Erhebung vor zwei Wochen. Fast drei Viertel (73 Prozent) hingegen haben einen schlechten oder sehr schlechten Eindruck von der Premierministerin. Unterm Strich sei ihre Beliebtheit um 28 Punkte auf minus 59 gefallen. Johnsons Tiefststand lag Anfang Juli bei minus 53, Corbyns bei minus 55. Die Werte von Oppositionsführer Keir Starmer legten hingegen zu. 44 Prozent haben einen guten Eindruck vom aktuellen Chef der Labour-Partei. Von Yougov befragt wurden demnach 1751 Erwachsene.

Bereits am Wochenende hatte das Meinungsforschungsinstitut Opinium ebenfalls historisch niedrige Werte für Truss ermittelt./bvi/DP/ngu