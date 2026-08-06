Umfrage: Ukrainer haben wenig Vertrauen in Selenskyj

06.08.26 20:25 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der frühere ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj ist in einer Umfrage zum vertrauenswürdigsten Politiker seines Landes gekürt worden. Auf den Plätzen unmittelbar dahinter landeten der erst vor kurzem entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie der Kommandeur der ukrainischen Drohnen-Streitkräfte, Robert Browdy. Präsident Wolodymyr Selenskyj landete in der Umfrage des sozialen Umfrageinstituts "Sozis" nur auf dem sechsten Rang, noch hinter dem neuen Armeechef Mychajlo Drapatyj und dem Leiter seiner Präsidialkanzlei, Kyryllo Budanow.

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Die repräsentative Umfrage unter 2.000 Ukrainern wurde nach Angaben von "Sozis" zwischen dem 28. Juli und 2. August durchgeführt. Neben einer Reihe von Fragen zu möglichen Favoriten bei eventuellen Wahlen lautete die wichtigste Frage: "Inwieweit vertrauen sie den folgenden politischen Führern?" Dabei schnitt Saluschnyj, inzwischen Botschafter in London, mit 27,8 Prozent "voll und ganz" und 37,1 Prozent "eher ja" am besten ab, ganz knapp vor Fedorow.

Selenskyj konnte 18 Prozent der Befragten mit vollem Vertrauen hinter sich sehen, ein "eher ja" erhielt der Präsident von 24,5 Prozent. Wenig Vertrauen in ihn hatten 17 Prozent, während 37 Prozent angaben, überhaupt kein Vertrauen in ihren Staatschef zu haben./cha/DP/he