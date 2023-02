Umfrage: Union liegt deutlich vor SPD und Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union liegt in einer neuen Umfrage in der Wählergunst mit deutlichem Abstand auf Platz eins. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" würden sich 30 Prozent der Wähler für CDU und CSU entscheiden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Union konnte sich als einzige im Vergleich zum letzten "Politbarometer" um mehrere Prozentpunkte (plus 3) verbessern. Dahinter folgt die SPD mit 20 Prozent, knapp vor den Grünen mit 19 Prozent.

Die FDP kommt in der Umfrage auf 5 Prozent. Damit müsste sie, wenn tatsächlich gewählt würde, um den Einzug in den Bundestag bangen. Ähnlich sieht es bei der Linken aus, die ebenfalls bei 5 Prozent liegt. Die AfD erreicht 14 Prozent.

Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP käme mit diesen Werten nicht mehr auf eine Mehrheit im Bundestag. Die Ampel-Parteien kommen zusammen auf lediglich 44 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 konnten sie 52 Prozent der Wählerstimmen hinter sich vereinen. Trotzdem ist etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten mit der Arbeit der Bundesregierung eher zufrieden. 41 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerten die Arbeit der Regierung eher schlecht.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam der am Donnerstag veröffentlichte ARD-"Deutschlandtrend". Auch hier liegen CDU und CSU mit zusammen 29 Prozent deutlich vor den anderen Parteien, die Ampel-Parteien kommen auf insgesamt 42 Prozent (SPD 19 Prozent, Grüne 17 Prozent und FDP 6 Prozent). Die AfD erreicht 15 Prozent, die Linke 5 Prozent./jbl/DP/mis