Umfrage: Verbraucherstimmung verschlechtert sich weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Bundesrepublik hat sich nach einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Oktober weiter verschlechtert. "Steigende Lebenshaltungskosten und hohe Energiekosten dämpfen die Konsumlaune der Verbraucher erheblich. Ihre Anschaffungsneigung fällt auf einen neuen Allzeit-Tiefststand", fasste der Verband in seinem am Dienstag veröffentlichten Konsumbarometer die aktuelle Stimmung der Konsumenten zusammen.

Der Handelsverband erwartet deshalb, dass die Konsumzurückhaltung in den bevorstehenden Monaten noch zunehmen wird. Bis in das Frühjahr 2023 hinein werde der reale private Konsum voraussichtlich sinken, so dass er auch im nächsten Jahr unter dem Vor-Corona-Niveau liegen dürfte.

"Obwohl sich am Arbeitsmarkt bislang keine Eintrübung abzeichnet, blicken Verbraucher pessimistisch auf die Entwicklung ihres verfügbaren Einkommens", betonte der HDE. Die Konjunkturerwartungen hätten sich weiter verschlechtert. "In den nächsten Monaten rechnen Verbraucher zudem mit zunehmenden Preissteigerungen." Eine Entspannung ihrer wirtschaftlichen Situation erwarteten die Menschen in nächster Zeit nicht und schränkten deshalb ihren Konsum ein.

/rea/DP/ngu