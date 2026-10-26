DAX 25.441 +1,0%ESt50 6.120 +0,9%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.156 +0,8%Bitcoin 71.360 +0,2%Euro 1,1182 -0,2%Öl 117,2 +0,4%Gold 4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Umfrage: Viele Deutsche haben Verständnis für Jugendproteste in Frankreich

BERLIN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der Deutschen zeigt Verständnis für die aktuellen Jugendproteste in Frankreich. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals "Web.de News" hervor. Demnach äußerten sich 45 Prozent der Befragten verständnisvoll, 32 Prozent hatten kein Verständnis. Weitere 23 Prozent können die Proteste teilweise nachvollziehen.

Werbung

Besonders groß ist die Zustimmung bei den 18- bis 29-Jährigen: In dieser Altersgruppe äußerten 64 Prozent Verständnis. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es 56 Prozent. Nach Parteipräferenz fällt die Zustimmung bei Anhängern der Linken mit 81 Prozent am höchsten aus, gefolgt von BSW (64 Prozent) und Grünen (62 Prozent). Unter den Anhängern der SPD äußerten 57 Prozent Verständnis, bei der AfD waren es 28 Prozent und bei CDU und CSU 26 Prozent. Allein bei AfD-Anhängern überwog die Ablehnung: 53 Prozent zeigten kein Verständnis für die Proteste.

Bildungssystem wird als Hauptkritikpunkt der jungen Generation gesehen

Als wichtigstes Anliegen junger Menschen in Deutschland sehen die Befragten Verbesserungen im Bildungssystem. 38 Prozent nannten dies als vordringliche Aufgabe der Bundesregierung. Es folgen niedrigere Lebenshaltungskosten mit 25 Prozent und bezahlbarer Wohnraum mit 23 Prozent. Nur neun Prozent halten einen Verzicht auf die Wehrpflicht für das drängendste Problem.

Auch in Deutschland sind für kommenden Samstag Jugendproteste geplant. Eine Initiative ruft in 23 Städten zu Demonstrationen auf.

Werbung

Für die Umfrage wurden vom 22. bis 26. Oktober 2026 online 5.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt./lig/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.