Umfrage: Viele Unternehmen kennen eigenen CO2-Fußabdruck

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Viele Unternehmen in Deutschland haben im Blick, welchen Fußabdruck sie bei Treibhausgasen haben. Das geht aus einer Studie zum Thema Nachhaltigkeit hervor, die die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag in Gütersloh veröffentlicht hat. Für den "Sustainability Transformation Monitors 2024" wurden 362 Unternehmen online befragt. Demnach kennen rund 70 Prozent der befragten Firmen den eigenen sogenannten Treibhausgas-Fußabdruck.

Weitere 25 Prozent arbeiten derzeit daran, den Wert zu erheben. Über 40 Prozent haben sich laut Studienergebnis Klimaziele gesetzt, die mit dem Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 übereinstimmen. 21 Prozent haben sich allgemeinere Klimaziele gesetzt, 30 Prozent arbeiten an ihren Zielen.

Gesetzlich sind in den nächsten Jahren immer mehr Unternehmen verpflichtet, die eigenen Bemühungen auf dem Weg zur CO2-Neutralität in ihren Geschäftsberichten zu dokumentieren. Eine der Grundlage dafür ist die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD).

Den Sustainability Transformation Monitor, kurz STM, hat die Bertelsmann Stiftung zum zweiten Mal zusammen mit der Stiftung Mercator, der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable Development erstellt. Die Online-Befragung für den Sustainability Transformation Monitor 2024 fand von September bis November 2023 statt und richtete sich an Vertreter aus Real- und Finanzwirtschaft./lic/DP/zb