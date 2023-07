Umfrage: Viele Wünsche nach Glasfaser-Internet bleiben noch unerfüllt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Glasfaserausbau in Deutschland hat zwar an Tempo zugelegt, dennoch bleiben viele Wünsche nach einem superschnellen Internetanschluss einer aktuellen Umfrage zufolge bislang unerfüllt. Bei der repräsentativen Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox gaben rund 30 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher an, an einem Glasfaseranschluss im Haus interessiert zu sein, aber derzeit keinen bekommen zu können - entweder weil bei ihnen noch keiner verlegt wurde oder weil sie als Mieter nicht selbst über den Anschluss des Hauses an das Glasfasernetz entscheiden könnten.

Fast ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) gab bei der Verivox-Umfrage an, bereits einen Glasfaseranschluss im Haus zu haben. Weitere 9 Prozent haben sich demnach für einen Anschluss vormerken lassen. Über 30 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten kein Interesse an eine Glasfaseranschluss, weil er nicht benötigt werde, noch zu teuer sei oder weil sie nur Mieter ihrer Wohnung seien. 11 Prozent sind nach eigenen Angaben unentschieden oder machten keine Angaben.

"Der deutsche Glasfasermarkt entwickelt sich nur langsam, auch wenn sich inzwischen mehr Unternehmen am Ausbau beteiligen", sagte Verivox-Manager Jens-Uwe Theumer. Oft konzentrierten sich die verfügbaren Anschlüsse noch auf Metropolregionen. Hingegen ziehe der ländliche Raum nur langsam nach, obwohl dieser in puncto Bandbreite am meisten aufzuholen habe./rea/DP/men