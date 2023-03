Umfrage: Wechselbereitschaft bei Beschäftigten deutlich gestiegen

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitnehmer in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr einer neuen Umfrage zufolge auch aufgrund der Corona-Krise stärker mit Wechselgedanken beschäftigt als in den Jahren zuvor. So konnten nur noch rund 55 Prozent der Befragten der Aussage vollständig zustimmen, sie beabsichtigten in einem Jahr noch beim selben Arbeitgeber beschäftigt zu sein. Das geht aus einer aktuellen Befragung des Beratungsunternehmens Gallup hervor, die am Mittwoch präsentiert wird und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 2019 lag dieser Anteil noch bei fast 75 Prozent. In den ersten beiden Corona-Jahren ab 2020 sank er dann deutlich auf rund 60 Prozent.

"Die Wechselbereitschaft nimmt konstant zu", teilte Gallup mit. "Beschäftigte schätzen ihre Aussichten in einem für Unternehmen herausfordernden Umfeld so positiv ein wie selten." Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig darauf einstellten, "werden ins Schleudern geraten und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gefährden", hieß es./maa/DP/zb