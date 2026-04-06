Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

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Heute im Fokus

Commerzbank will UniCredit-Angaben durch Finanzaufsicht prüfen lassen. Siemens Energy startet Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro. Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz. Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf. EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen. Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an.