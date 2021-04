Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Konzerne wird erschwert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestags-Finanzausschuss hat eine Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes beschlossen, um eine Umgehung der Grunderwerbssteuer durch Konzerne zu erschweren. Das teilte die Unions-Fraktion mit. "Mit dem heutigen Beschluss gehen wir gegen eine Umgehung der Grunderwerbsteuer bei Immobilienkäufen vor", sagte Unions-Finanzexpertin Antje Tillmann (CDU). Erwerber konnten laut den Angaben in der Vergangenheit die Zahlung der Grunderwerbssteuer von bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises vermeiden, indem sie so genannte Share Deals abschlossen.

Dabei werden die Anteile an einer Immobiliengesellschaft übertragen, in die die Immobilie zuvor überführt wurde, statt die Immobilie unmittelbar zu übertragen. Bisher kann die Grunderwerbsteuer umgangen werden, wenn nicht mehr als 94,9 Prozent an der Grundstücksgesellschaft über fünf Jahre den Eigentümer wechseln.

Die Koalitionspartner hätten aber im Finanzausschuss beschlossen, dass die steuerauslösende Grenze von 95 auf 90 Prozent sinkt, die Fünfjahresfrist auf zehn Jahre ausgedehnt wird und diese Regeln nun auch für Kapitalgesellschaften verschärft würden. Zur Vermeidung einer übermäßigen Besteuerung bei börsennotierten Kapitalgesellschaften habe man auch eine "Börsenklausel" beschlossen. "Anteilsübergänge, die auf Grund eines Geschäfts über eine anerkannte Börse erfolgen, lösen keine Grunderwerbsteuer aus", erklärte der CDU-Finanzpolitiker Olav Gutting.

