Intesa Sanpaolo wettet rund eine Milliarde Dollar auf SpaceX-Aktie - und trennt sich von Bitcoin

Umgeschichtet

21.08.26 08:12 Uhr

Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo hat ihr US-Portfolio im zweiten Quartal radikal umgeschichtet und machte ausgerechnet eine schwächelnde Aktie zur größten Einzelposition.

• Trotz des Rückzugs aus einigen Kryptowährungs-ETFs hält die Bank weiterhin Anteile an Bitcoin und anderen Krypto-Assets, wobei die Umschichtungen vermutlich auf eine strategische Hedging-Strategie hinweisen.

• Gleichzeitig hat die Bank ihre Investitionen im Bitcoin-ETF von BlackRock drastisch reduziert und stattdessen ihre Krypto-Positionen selektiv angepasst, unter anderem durch den Ausbau von Ethereum-Engagements.

• Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal eine milliardenschwere Beteiligung an SpaceX im Wert von rund 966 Millionen US-Dollar aufgebaut, die nun die größte Einzelposition im US-Aktienportfolio darstellt.

Italiens größte Bank baute Milliardenposition bei SpaceX auf

Gleichzeitig wird ein Krypto-Investment fast vollständig reduziert

SpaceX-Beteiligung dominiert inzwischen das komplette US-Aktienportfolio

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Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im zweiten Quartal eine Beteiligung an SpaceX im Wert von rund 966 Millionen US-Dollar aufgebaut und damit ihre größte Einzelposition im US-Aktienportfolio geschaffen. Parallel dazu reduzierte Italiens größte Bank ihr Engagement im Bitcoin-ETF von BlackRock drastisch. Die Umschichtung wurde bis zum Quartalsende am 30. Juni vorgenommen, die Käufe der SpaceX-Aktie erfolgten somit in den ersten Wochen nach ihrem Börsengang am 12. Juni. Damit dürfte die Wette der Bank bislang nicht aufgegangen sein, denn seitdem hat das Papier von Elon Musks Weltraumkonzern deutlich an Wert verloren.

Intesa Sanpaolo macht SpaceX-Aktie zur größten US-Position

Wie aus der SEC-Einreichung vom 4. August hervorgeht, hat Intesa Sanpaolo nahezu 5,66 Millionen SpaceX-Aktien erworben. Das Raketen- und Satellitenunternehmen machte damit zum Quartalsende etwa 33 Prozent des 2,92 Milliarden US-Dollar schweren US-Gesamtportfolios der italienischen Bank aus. Damit war SpaceX zum Stichtag die mit Abstand größte Einzelposition im US-Aktienbestand des Instituts.

Die SpaceX-Aktie schloss am Donnerstag an der NASDAQ bei 134,00 US-Dollar mit einem Verlust von 4,05 Prozent. Damit liegt der Kurs zwar nur knapp unter dem Emissionspreis von 135 US-Dollar, allerdings deutlich unter dem Erstkurs von 150 US-Dollar und dem Hoch von 225,64 US-Dollar, das am dritten Handelstag erreicht worden war. Wann genau zwischen dem 12. und dem 30. Juni und zu welchem Kurs Intesa Sanpaolo bei dem Papier zugegriffen hat, ist unbekannt.

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Deutlicher Rückzug aus dem Bitcoin-ETF

Die Käufe der SpaceX-Aktie erfolgten nur wenige Wochen, nachdem Intesa Sanpaolo das Engagement im iShares Bitcoin Trust von BlackRock deutlich reduziert hatte. Die Position im ETF sank laut BeInCrypto von 646.809 auf 40.723 Anteile, ein Rückgang um rund 94 Prozent, wodurch der verbleibende Bestand zum Ende des zweiten Quartals nur noch einen Wert von 1,36 Millionen US-Dollar hatte. Zusätzlich baute die Bank rund 99 Prozent ihrer offenen Call-Optionen auf den ETF ab und erwarb stattdessen eine Put-Option auf 500.000 Anteile, die bei fallendem ETF-Kurs an Wert gewinnt.

Ein vollständiger Bitcoin-Ausstieg liegt jedoch nicht vor: Intesa Sanpaolo hält weiterhin 3,47 Millionen Anteile am ARK 21Shares Bitcoin ETF. Zudem besitzt auch SpaceX nach eigenen Angaben 18.712 Bitcoin in seiner Unternehmensbilanz, sodass die Bank über die Aktienbeteiligung indirekt weiter dem Bitcoin ausgesetzt bleibt. Bitcoin selbst hatte im zweiten Quartal 2026 den dritten Quartalsrückgang in Folge verzeichnet, während US-Spot-Bitcoin-ETFs im gleichen Zeitraum Nettoabflüsse von 4,89 Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten. Derzeit erlebt die größte Kryptowährung jedoch wieder einen deutlichen Aufschwung und bewegt sich am Donnerstag zeitweise zum ersten Mal seit Mai wieder über der Marke von 75.000 US-Dollar.

Selektive Umschichtung statt Kryptorückzug

Die Analyse des Quartalsfilings zeigt, dass Intesa Sanpaolo ihr digitales Portfolio insgesamt selektiv angepasst hat, anstatt sich komplett aus Kryptowährungen zurückzuziehen. Die Beteiligung an BlackRocks iShares Staked Ethereum Trust wurde nahezu verdreifacht, während Positionen in Coinbase, Circle und Robinhood reduziert wurden. Bereits im vierten Quartal 2025 hatte die Bank eine Bitcoin-ETF-Position mit einer Put-Option auf die Aktie des Bitcoin-Treasury-Unternehmens Strategy kombiniert, was auf eine wiederkehrende Hedging-Strategie hindeutet.

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Eine offizielle Stellungnahme von Intesa Sanpaolo zu den Beweggründen der Portfolio-Umschichtung gibt es nicht. Ob die Bank ihre Position im laufenden dritten Quartal weiter anpasst, dürfte sich erst mit dem nächsten SEC-Pflichtfiling zeigen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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