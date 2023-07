UMH Properties schüttet Dividende aus

Die amerikanische UMH Properties Inc. (ISIN: US9030021037, NYSE: UMH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,205 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Dividende am 15. September 2023 (Record date: 15. August 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,802 US-Dollar ausbezahlt. Auf der aktuellen Kursbasis von 16,17 US-Dollar an der Wall Street (Stand: 4. Juli 2023) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 5,07 Prozent. Im Januar 2023 wurde die Ausschüttung um 2,5 Prozent erhöht.

UMH Properties operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und besitzt oder verwaltet rund 135 Wohngemeinschaften in den USA. Der Hauptsitz der 1968 gegründeten Firma befindet sich in Freehold, im US-Bundesstaat New Jersey. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 52,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 45,87 Mio. US-Dollar), wie am 9. Mai 2023 berichtet wurde. Der FFO je Aktie lag bei 0,18 US-Dollar (Vorjahr: 0,16 US-Dollar). Der FFO je Aktie unter Ausklammerung von Einmalbelastungen (normalized FFO) betrug 0,20 US-Dollar (Vorjahr: 0,19 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,43 Prozent im Plus (Stand: 4. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 982,81 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de