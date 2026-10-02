DAX 25.257 +1,3%ESt50 6.232 +0,9%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,69 +0,6%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 77.105 +2,3%Euro 1,1254 +0,1%Öl 99,6 -2,7%Gold 4.188 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Umleitungsstrecke bei Magdeburg war vorübergehend gesperrt

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach dem Sperrbeginn auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin ist auch die Umleitungsstrecke über Magdeburg vorübergehend gesperrt worden. Grund dafür waren polizeiliche Maßnahmen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fernzüge zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin über Hannover wurden deshalb für mehrere Stunden über Hamburg umgeleitet, hieß es. Die Fahrzeit verzögerte sich damit weiter.

Werbung

Inzwischen sind die Maßnahmen der Polizei beendet, die Züge könnten wieder auf der ursprünglichen Umleitungsstrecke über Braunschweig und Magdeburg fahren, teilte die Bahn weiter mit. Warum die Polizei die Strecke sperren ließ, war zunächst unklar. "Es standen weiterhin stündliche Verbindungen zur Verfügung. Nahverkehrszüge wurden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten", betonte die Bahn.

Die Schnellfahrtstrecke zwischen Hannover und Berlin ist seit dem frühen Morgen gesperrt. Während der nächsten 14 Monate wird der Korridor umfassend saniert. Die Züge brauchen auf dem Abschnitt deshalb rund 80 Minuten länger. Das betrifft auch sämtliche Verbindungen zwischen Berlin und NRW./maa/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.