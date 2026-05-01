DAX24.437 +1,2%Est505.919 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,6%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.123 +0,7%Euro1,1700 -0,1%Öl105,1 -0,6%Gold4.704 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Marvell, GameStop, eBay, Siemens, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie setzt Rekordjagd fort: US-Exportgenehmigungen befeuern die Fantasie NVIDIA-Aktie setzt Rekordjagd fort: US-Exportgenehmigungen befeuern die Fantasie
Jungheinrich-Aktie deutlich erholt: Bank of America empfiehlt Kauf Jungheinrich-Aktie deutlich erholt: Bank of America empfiehlt Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im April um 0,5 Prozent

14.05.26 14:40 Uhr

DOW JONES--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im April leicht gesteigert. Die gesamten Umsätze stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das entsprach dem Wert, den von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwartet hatten. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,8 Prozent erwartet.

Für den März gab das Ministerium einen Anstieg von revidiert 1,6 (vorläufig: 1,7) Prozent für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde mit 1,9 Prozent bestätigt.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)