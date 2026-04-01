DAX24.428 ±0,0%Est505.977 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,1%Nas24.456 +0,2%Bitcoin64.420 ±0,0%Euro1,1767 -0,2%Öl95,05 +1,3%Gold4.789 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Allianz, UnitedHealth, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch
RTX-Aktie fällt trotz starkem Quartal und höherem Ausblick RTX-Aktie fällt trotz starkem Quartal und höherem Ausblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im März um 1,7 Prozent

21.04.26 14:46 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im März spürbar gesteigert. Die gesamten Umsätze stiegen um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 1,4 Prozent erwartet.

Für den Februar gab das Ministerium einen Anstieg von revidiert 0,7 (vorläufig: 0,6) Prozent für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde ebenfalls auf plus 0,7 (vorläufig: 0,5) Prozent revidiert.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)