DAX24.460 +0,3%ESt505.456 +0,4%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umsatz etwas tiefer

Deutsche Euroshop-Aktie stabil: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse

15.08.25 09:26 Uhr
Deutsche Euroshop-Aktie unbeeindruckt: Gewinnsprung - So stark profitierte Deutsche Euroshop von Bewertungseffekten | finanzen.net

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Euroshop AG
18,78 EUR -0,26 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen.

Wer­bung

Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

Wer­bung

Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen.

Anleger reagieren gelassen. Die Euroshop-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 18,98 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX) / MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Euroshop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Euroshop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

DatumRatingAnalyst
08:31Deutsche Euroshop AddBaader Bank
07.08.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
12.06.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldWarburg Research
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:31Deutsche Euroshop AddBaader Bank
07.08.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
15.05.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
03.04.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
28.03.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldWarburg Research
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.04.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.03.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.03.2023Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
16.08.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
12.08.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
26.07.2022Deutsche Euroshop SellWarburg Research
13.06.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Euroshop AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen