DAX23.803 -0,7%Est505.815 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 ±0,0%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.958 -0,4%Euro1,1609 ±0,0%Öl89,59 -2,0%Gold5.191 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
BMW-Aktie fester: Raymond Wittmann wird neuer Produktionschef BMW-Aktie fester: Raymond Wittmann wird neuer Produktionschef
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Umsatz für Fahrradwirtschaft weiter gesunken

11.03.26 11:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Fahrradwirtschaft schöpft nach einem weiteren Umsatzeinbruch im vergangenen Jahr langsam Hoffnung auf bessere Geschäfte. Erlöse von 5,85 Milliarden Euro bedeuteten 2025 einen erneuten Rückgang vom Vorjahr um 7,7 Prozent und das schwächste Umsatzergebnis seit Ausbruch der Corona-Pandemie, wie die Verbände von Industrie und Fachhandel berichten.

Wer­bung

Die Stückzahl der verkauften Räder ging dabei aber nur leicht von 3,9 auf 3,8 Millionen zurück. Vor allem bei E-Bikes konnten die Kunden von hohen Rabatten profitieren: Hier sank der Durchschnittspreis um 3,8 Prozent auf 2.550 Euro. Herkömmliche Fahrräder kosteten wie im Vorjahr im Schnitt 500 Euro. Hier stützte der sportliche Trend zu hochwertigen Renn- und Gravelrädern den Schnitt. Die Händler sahen sich in nahezu allen Preissegmenten zu hohen Rabatten gezwungen.

Die nach Corona sprunghaft aufgebauten Lagerbestände sollen bis Ende 2026 weitgehend abverkauft sein. Immer noch liegt der Umsatz deutlich über dem Niveau vor der Pandemie (2019: 4,0 Mrd Euro). Die Fahrradbranche pendele sich auf einem stabilen Niveau ein, erklärt der Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbands ZVI, Burkhard Stork. "Die Nachfrage nach Fahrrädern ist weniger konjunkturabhängig als oft angenommen. Insgesamt bleibt die Fahrradwirtschaft ein verlässlicher Garant für langfristige Wertschöpfung."

Fachhandel verdient mehr beim Service

Gut zwei Drittel der Fahrräder werden über den stationären Fachhandel abgesetzt, weitere 24 Prozent kommen über spezialisierte Online-Händler. Der Verbund Service und Fahrrad (VSF) setzt vor allem Hoffnungen auf ein stärkeres Werkstattgeschäft. Bereits 2025 hätten die Teilnehmer einer Verbandsumfrage von Umsatzsteigerungen um 13,5 Prozent in diesem Segment berichtet. Die große Mehrheit plane einen Ausbau der Service-Leistungen.

Wer­bung

In den VSF-Betrieben werden wesentlich höhere Durchschnittspreise pro Rad erzielt. Ein wesentlicher Treiber ist dabei das Dienstradleasing mit einem Umsatzanteil von knapp 42 Prozent. Mit Zuschüssen von Arbeitgebern und Abgabevorteilen greifen die Kunden häufig zu besonders teuren, gut ausgestatteten Rädern. Die Zahl der neu geleasten Diensträder war 2025 aber mit 720.000 Stück rückläufig, berichtet der Verband "Zukunft Fahrrad". Nach dessen Einschätzung nutzen erst elf Prozent der rund 22,6 Millionen Leasing-berechtigten Menschen die Möglichkeiten./ceb/DP/nas